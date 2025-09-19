Chris Martin mi ha fatto salire sul palco per cantare insieme | un medico di Legnano racconta la sua esibizione con i Coldplay a Londra

Enrico Coin, 36 anni, originario di Piove di Sacco e medico di base a Legnaro, ha una passione che, nel tempo libero, sfoga cantando i Coldplay. Ha creato anche una tribute band, i Liveplay, in onore dei suoi miti e la settimana scorsa ha avuto l’occasione di duettare con Chris Martin, leader e vocalist del gruppo inglese. Al Giornale del Nord Est il medico ha detto: “Con la mia ragazza Giulia e due amici siamo andati a Londra per il concerto dei Coldplay. Io li avevo già visti sette volte in questi anni, ma questo non volevo perderlo. Questa volta ho portato un cartellone con scritto a mano: Possiamo cantare insieme?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

