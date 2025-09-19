Choc anafilattico corre in farmacia ma muore davanti all' ingresso | tragica fine della maestra Mariella Pizzarulli aveva 47 anni

MATELICA Accusa un malore dopo aver ingerito qualcosa che potrebbe averle causato uno choc anafilattico, arriva in farmacia ma perde i sensi e muore. È la tragedia avvenuta nel tardo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Choc anafilattico, corre in farmacia ma muore davanti all'ingresso: tragica fine della maestra Mariella Pizzarulli, aveva 47 anni

In questa notizia si parla di: choc - anafilattico

Altidona, 14enne mangia una merendina e va in choc anafilattico. La zia le pratica l?iniezione grazie ai consigli per telefono degli operatori sanitari del 118

Morto per choc anafilattico senza visite a domicilio: 300mila euro alla vedova

Ferrara, bimba ricoverata: choc anafilattico per aver mangiato brioche

Bagnacavallo. Choc anafilattico per la puntura di una vespa. Chiuso il parco - X Vai su X

Escursionista olandese colpito da choc anafilattico, infermiera del 118 guidata dalla centrale gli pratica un’iniezione di adrenalina - facebook.com Vai su Facebook

Un pomeriggio da eroina: farmacista imperiese salva giovane mamma in shock anafilattico.

In choc anafilattico, l'amico lo salva "teleguidato" dal 118 - E' successo all'Alpe Vercio, nella zona di Mergozzo, in provincia del Verbano Cusio Ossola. Secondo rainews.it

Bambina di un anno e mezzo mangia una brioche al bar della spiaggia e va in choc anafilattico - Momenti di paura a Lido Estense, sulla costa ferrarese, dove una bambina di appena un anno e mezzo ha rischiato la vita a causa di una reazione allergica gravissima. Da corriereadriatico.it