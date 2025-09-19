Choc anafilattico corre in farmacia ma muore davanti all' ingresso | tragica fine della maestra Marella Pizzarulli aveva 47 anni

Corriereadriatico.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MATELICA - Accusa un malore dopo aver ingerito qualcosa che potrebbe averle causato uno choc anafilattico, arriva in farmacia ma perde i sensi e muore. È la tragedia avvenuta nel tardo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

choc anafilattico corre in farmacia ma muore davanti all ingresso tragica fine della maestra marella pizzarulli aveva 47 anni

© Corriereadriatico.it - Choc anafilattico, corre in farmacia ma muore davanti all'ingresso: tragica fine della maestra Marella Pizzarulli, aveva 47 anni

In questa notizia si parla di: choc - anafilattico

Altidona, 14enne mangia una merendina e va in choc anafilattico. La zia le pratica l?iniezione grazie ai consigli per telefono degli operatori sanitari del 118

Morto per choc anafilattico senza visite a domicilio: 300mila euro alla vedova

Ferrara, bimba ricoverata: choc anafilattico per aver mangiato brioche

Choc anafilattico, corre in farmacia ma muore davanti all'ingresso: tragica fine della maestra Mariella Pizzarulli, aveva 47 anni; Matelica, malore fulminante davanti alla farmacia: una donna di 47 anni muore nonostante i disperati tentativi di salvarla; Un pomeriggio da eroina: farmacista imperiese salva giovane mamma in shock anafilattico.

choc anafilattico corre farmaciaChoc anafilattico, corre in farmacia ma muore davanti all'ingresso: tragica fine della maestra Mariella Pizzarulli, aveva 47 anni - Accusa un malore dopo aver ingerito qualcosa che potrebbe averle causato uno choc anafilattico, arriva in farmacia ma perde i sensi e muore. Scrive msn.com

Choc anafilattico dopo puntura di insetto, muore 56enne - Un uomo di 56 anni è morto oggi (27 agosto), all'ospedale di Baggiovara di Modena, dopo essere stato punto da un insetto, probabilmente per le conseguenze di uno shock anafilattico. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Choc Anafilattico Corre Farmacia