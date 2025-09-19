Chivu Inter si punta ancora sui senatori | per i giovani ci sarà tempo e spunta l’insegnamento di Mourinho

Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la vittoria dei nerazzurri in Champions League contro l’Ajax. Tutti i dettagli in merito. Cristian Chivu, al timone dell’ Inter post-Inzaghi, ha scelto una strada chiara: quella della continuità. E non potrebbe essere altrimenti per un tecnico giovane, cresciuto nel mondo nerazzurro, che ha saputo interpretare le esigenze immediate con lucidità e pragmatismo. La vittoria sull’ Ajax in Champions League — la prima europea della sua carriera da allenatore — è stata anche una dichiarazione d’intenti. Come racconta La Repubblica, a fine gara Chivu ha risposto con un sorriso e una battuta: «Io non sono scemo». 🔗 Leggi su Internews24.com

