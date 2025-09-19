Chivu Inter si punta ancora sui senatori | per i giovani ci sarà tempo e spunta l’insegnamento di Mourinho
Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la vittoria dei nerazzurri in Champions League contro l’Ajax. Tutti i dettagli in merito. Cristian Chivu, al timone dell’ Inter post-Inzaghi, ha scelto una strada chiara: quella della continuità. E non potrebbe essere altrimenti per un tecnico giovane, cresciuto nel mondo nerazzurro, che ha saputo interpretare le esigenze immediate con lucidità e pragmatismo. La vittoria sull’ Ajax in Champions League — la prima europea della sua carriera da allenatore — è stata anche una dichiarazione d’intenti. Come racconta La Repubblica, a fine gara Chivu ha risposto con un sorriso e una battuta: «Io non sono scemo». 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: chivu - inter
Colpo Inter, accelerata improvvisa e visite fissate: raggiunge Chivu in America
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Nesti: «L’Inter ha voltato pagina. Con Chivu giovani e una novità tattica!»
? @GBorzillo a 'Inter Zone' su Youtube: "#Chivu ha fatto bene a confermare #Sommer. Non sono pro Sommer, ma ha fatto bene. Col #Sassuolo però vorrei vedere #Martinez" - X Vai su X
L'Inter di Cristian Chivu debutta in Champions League vincendo in casa dell'Ajax due a zero grazie alla doppietta di Thuram. Vai su Facebook
Repubblica – Inter, Chivu punta sui senatori: i giovani aspettano. A Marotta piacerà l’approccio?; Inter, due settimane per tornare in alto: l'agenda di Chivu; Sommer e Thuram decisivi con l’Ajax dopo le critiche contro la Juve: perché la prima dell’Inter….
Repubblica – Inter, Chivu punta sui senatori: i giovani aspettano. A Marotta piacerà l’approccio? - Il tecnico nelle ultime uscite ha confermato praticamente in toto la formazione titolare di Inzaghi. Lo riporta msn.com
Inter, il calendario dà una mano a Chivu: spazio ai nuovi, 4 partite per giudicare il mercato di Marotta - Chivu dà il via alle rotazioni grazie all'assist del calendario: una chance per i nuovi acquisti dell'Inter che faranno chiarezza sul mercato di Marotta. Come scrive sport.virgilio.it