Chivu Inter rimandate le novità | per vedere la sua mano servirà più tempo il motivo
Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la vittoria dei nerazzurri in Champions League contro l’Ajax. Tutti i dettagli in merito. Per qualcuno, dopo le sconfitte contro Udinese e Juventus, Cristian Chivu era già in discussione. Le critiche si sono fatte sentire, i dubbi sono affiorati, e il rumore attorno alla panchina dell’Inter è cresciuto. Ma la realtà, come spesso accade nel calcio, era ben diversa. No, Chivu non era a rischio esonero. E no, l’ Inter non stava pensando a rivoluzioni. Tuttavia, è innegabile che la vittoria sull’Ajax abbia rappresentato molto più di tre punti: è stata una prova di maturità, come l’ha definita lo stesso tecnico, e un segnale forte di leadership, tanto sul campo quanto in panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com
