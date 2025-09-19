Chivu Inter ora l’obiettivo è non fermarsi | il piano per la rimonta su Napoli e Juve

Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la vittoria dei nerazzurri in Champions League contro l’Ajax. Tutti i dettagli in merito. La vittoria rigenerante di Amsterdam contro l’Ajax ha restituito all’ Inter slancio, entusiasmo e fiducia. Non solo per l’importanza del successo in Champions League, ma anche per ciò che rappresenta psicologicamente: un punto di svolta. Ora i nerazzurri vogliono cavalcare l’onda positiva, lasciandosi definitivamente alle spalle le sconfitte contro Udinese e Juventus, due scivoloni che avevano rallentato la corsa in campionato e messo in discussione l’avvio di stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, ora l’obiettivo è non fermarsi: il piano per la rimonta su Napoli e Juve

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Colpo Inter, accelerata improvvisa e visite fissate: raggiunge Chivu in America

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Nesti: «L’Inter ha voltato pagina. Con Chivu giovani e una novità tattica!»

? @GBorzillo a 'Inter Zone' su Youtube: "#Chivu ha fatto bene a confermare #Sommer. Non sono pro Sommer, ma ha fatto bene. Col #Sassuolo però vorrei vedere #Martinez" - X Vai su X

L'Inter di Cristian Chivu debutta in Champions League vincendo in casa dell'Ajax due a zero grazie alla doppietta di Thuram. - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Inter si lavora alle cessioni | l’obiettivo è creare questo tesoretto i nomi; Lautaro Inter la forma è già al top | arrivano queste sensazioni fissato l’obiettivo.

Inter, Chivu: "La mia sarà un'Inter più ibrida e imprevedibile" - Il nuovo allenatore dell'Inter presenta la stagione al via: "Abbiamo l'obbligo di mantenere il club ai vertici. Riporta sport.sky.it

Inter, Marotta in Turchia: nuovo centrale per Chivu - Ecco il nuovo intreccio dalla Turchia per la difesa: la svolta Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ... Si legge su calciomercato.it