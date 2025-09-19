Chiusure invernali Lettera del Comune
Con una lettera consegnata direttamente agli interessati, il Comune di Levanto ha chiesto ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di attività artigianali del settore alimentare di ‘concordare una rotazione che garantisca la continuità del servizio a favore della cittadinanza e dei turisti, durante il periodo invernale’ e comunicare all’ente il periodo prescelto entro il 31 ottobre, ‘per conoscere gli esercizi in servizio ed evitare una chiusura generalizzata delle attività’. "Premesso che la liberalizzazione del settore ha tolto agli esercenti qualsiasi obbligo relativo alle aperture delle attività – spiega il consigliere delegato al turismo e alle attività produttive, Lorenzo Perrone – il nostro è un semplice invito a provare ad organizzare una turnazione e a comunicarcela affinché l’amministrazione comunale possa organizzare al meglio gli eventi e le iniziative turistiche e promozionali, informando i potenziali visitatori della disponibilità di servizi sul territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it
