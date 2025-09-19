Chiuso per noia o della critica cinematografica secondo Ennio Flaiano

Adelphi ha raccolto e pubblicato in un volume gli scritti da recensore di film di questo straordinario, intelligentissimo e beffardo autore. Pagine brillanti, acute e modernissime, oltre che divertenti da leggere. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Chiuso per noia, o della critica cinematografica secondo Ennio Flaiano

In questa notizia si parla di: chiuso - noia

Novità in libreria: Ennio Flaiano, "Chiuso per noia" (Adelphi, pagg. 226) «Per anni ha scritto delle critiche sui giornali, senza cavarne altro che inimicizie ed errori tipografici» ha detto di sé Flaiano nel 1946. In realtà, dopo aver imparato il mestiere sul campo – t Vai su Facebook

Chiuso per noia, o della critica cinematografica secondo Ennio Flaiano; Chiuso per noia, le deliziose recensioni di Flaiano: una magnifica raccolta di articoli dell’intellettuale su film fondamentali di tre decenni; Ennio Flaiano, critico cinematografico.

Chiuso per noia, o della critica cinematografica secondo Ennio Flaiano - Adelphi ha raccolto e pubblicato in un volume gli scritti da recensore di film di questo straordinario, intelligentissimo e beffardo autore. Lo riporta comingsoon.it

Chiuso per noia, le deliziose recensioni di Flaiano: una magnifica raccolta di articoli dell’intellettuale su film fondamentali di tre decenni - Gli articoli di Ennio Flaiano raccolti in questo volume Adelphi (“Chiuso per noia”, a cura di Anna Longoni) sono ... msn.com scrive