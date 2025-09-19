Chiuso bar di viale Ungheria | Abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose

Dopo soli tre mesi di attività sotto la nuova gestione, un locale del centro è stato temporaneamente chiuso su ordinanza della Questura di Udine. Si tratta del Kikó café di viale Ungheria 66, all'angolo in cui via Bertaldia si congiunge con viale Ungheria. Si trova a pochi passi da parco Martiri. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: chiuso - viale

Chiuso bar in viale Baracca: aveva un solo bagno invece che due

Passaggio a livello in viale Leone XIII chiuso, Ataf ai foggiani: "Previsti notevoli ritardi"

Chiuso al traffico viale Kennedy a Ciampino tra via Calò e via Spada, da venerdì ore 15 fino a domenica, per la manifestazione “International Street Food”. - X Vai su X

La Procura ha chiuso l’inchiesta sull’investimento mortale dello scorso 4 marzo in viale Miramare, dove aveva perso la vita la settantaquattrenne triestina Bruna Rogelja Vai su Facebook

Chiuso bar di viale Ungheria: Abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; Troppe minacce ai clienti e delinquenza, il Nerd City Corner davanti alla stazione ha gettato la spugna e ha chiuso; Nuova vita per l’ex bar Mazzara, il Charleston lascia Mondello e ritorna in via Magliocco.

Chiuso bar di viale Ungheria: "Abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose" - L'ordinanza della Questura, temporanea, ha validità di 10 giorni ed è giustificata dall'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ... Segnala udinetoday.it