Chiuso bar di viale Ungheria | Abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose

Udinetoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo soli tre mesi di attività sotto la nuova gestione, un locale del centro è stato temporaneamente chiuso su ordinanza della Questura di Udine. Si tratta del Kikó café di viale Ungheria 66, all'angolo in cui via Bertaldia si congiunge con viale Ungheria. Si trova a pochi passi da parco Martiri. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Chiuso bar di viale Ungheria: Abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose

