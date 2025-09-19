Chiusano San Domenico ospita la prima edizione di Energià – ambientalismo pragmatico
Il prossimo 20 settembre, Chiusano di San Domenico ospiterà, nella cornice di Palazzo Carafa, la prima edizione di “Energià – ambientalismo pragmatico”, un appuntamento di rilievo nazionale dedicato al futuro dell’energia circolare, della rigenerazione urbana e dell’inclusione sociale. Una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Chiusano San Domenico celebra Bud Spencer e Terence Hill
COMA COSE in concerto a Chiusano di San Domenico
“Cuoricini” sotto le stelle: i Coma Cose live a Chiusano San Domenico
Nel cuore di Chiusano San Domenico si erge la Chiesa Madre di Santa Maria degli Angeli, simbolo di fede e tradizione. Con la sua facciata elegante e gli interni ricchi di arte sacra, custodisce la storia
Coma Cose a Chiusano di San Domenico. Apre Berlino84 - In Piazza Dante saliranno sul palco i Coma Cose, il duo protagonista della scena musicale italiana. irpinianews.it scrive
Elezioni comunali 2025 a Chiusano San Domenico: i voti e le preferenze, Carmine De Angelis nuovo sindaco - La lista Chiusano Bene Comune ha ottenuto il 58,39% dei voti, superando nettamente lo sfidante Carlo Petruzziello, candidato con la ... Si legge su ilmattino.it