Chiusa e poi demolita per l' amianto | dopo 10 anni inizia la costruzione della nuova scuola

Dopo anni di incertezza sembra finalmente ufficiale: quest’oggi venerdì 19 settembre il comune di Limbiate compie un passo avanti verso la ripresa dei lavori di realizzazione della nuova scuola primaria Anna Frank, chiusa nel 2015 e poi abbattuta nel 2018 a causa di un’ampia presenza di amianto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: chiusa - demolita

Come nei peggiori incubi, l'Atalanta a Parigi è stata demolita dai campioni d'Europa, dominatori in lungo e in largo, impietosi nel maramaldeggiare contro avversari scesi in campo paralizzati dalla paura di perdere che li ha fregati sin dall'inizio. Marquinhos, Kv - facebook.com Vai su Facebook

Chiusa e poi demolita per l'amianto: dopo 10 anni inizia la costruzione della nuova scuola; Prandina, parte la demolizione dei muri lungo via Orsini: chiusa la ciclabile; La scuola piena di amianto (e fibre di vetro) che sarà demolita e bonificata.

"Amianto nell’asilo, perchè l’attività non è stata chiusa?" - Dopo che il sindacato generale di base ha parlato della presenza di amianto in una zona dell’asilo Tiglio di Sant’Agostino lamentando che però rimaneva aperto a dipendenti e bambini, anche ... Da ilrestodelcarlino.it