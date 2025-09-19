Chieti rinnovato il direttivo provinciale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci | confermata Rita Fantacuzzi
Si è svolto sabato 13 settembre, nella sala Priori del Comune di Torino di Sangro, il congresso provinciale della Federazione di Chieti dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (A.N.C.R.), durante il quale è stato rinnovato il consiglio direttivo. A fare gli onori di casa, l’assessore ai. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Chieti, rinnovato il direttivo provinciale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci: confermata Rita Fantacuzzi; Automobile Club Chieti, Mario Aloè confermato presidente; Giovani Ance, Luciani presidente provinciale.
