Chieti rette calmierate e cinque nidi | Una svolta per le famiglie dai 36 ai 212 posti

"È ufficiale: Chieti avrà cinque asili nido comunali entro pochi mesi, con tre strutture già operative e due in fase di ultimazione". Lo ha annunciato questa mattina l'amministrazione comunale, che ha anche comunicato l'introduzione di nuove rette calmierate valide dal prossimo novembre.

"Riparte la mensa scolastica, rette più basse per le famiglie": l'annuncio del Comune di Chieti

"Riparte la mensa scolastica, rette più basse per le famiglie": l'annuncio del Comune di Chieti

Chieti, rette calmierate e cinque nidi: Una svolta per le famiglie, dai 36 ai 212 posti; Centri estivi: cinque proposte convenzionate con il Comune, dal nido alle medie.

