Chieti all’ospedale SS Annunziata nasce l’ambulatorio di Epilettologia e Neurologia pediatrica | Un punto di riferimento regionale

Chietitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà inaugurata giovedì 25 settembre, alle ore 11.30, la nuova stanza dedicata all’attività ambulatoriale del Centro di Epilettologia e Neurologia Pediatrica dell’ospedale “SS. Annunziata” di Chieti. Uno spazio pensato per i più piccoli, all’interno della Clinica Pediatrica, allestito grazie al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: chieti - ospedale

