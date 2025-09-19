Chieti all’ospedale SS Annunziata nasce l’ambulatorio di Epilettologia e Neurologia pediatrica | Un punto di riferimento regionale
Sarà inaugurata giovedì 25 settembre, alle ore 11.30, la nuova stanza dedicata all’attività ambulatoriale del Centro di Epilettologia e Neurologia Pediatrica dell’ospedale “SS. Annunziata” di Chieti. Uno spazio pensato per i più piccoli, all’interno della Clinica Pediatrica, allestito grazie al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: chieti - ospedale
Ex Sanatorio di Chieti, oggi abbandonato: fu l’ospedale San Camillo De Lellis [FOTO]
Dita tranciate dalla motosega: all'ospedale di Ancona salvate le mani di un paziente di Chieti
Una bella notizia per la sanità teatina L'ospedale di Chieti si rafforza con quasi il doppio dei posti letto in Chirurgia, che passano da 26 a 46 Da oggi, 1 settembre, riaprono le unità operative di Chirurgia oncologica e toracica, completamente rinnovate dop Vai su Facebook
Da oggi all’ospedale “SS. Annunziata” di #Chieti riaperte Chirurgia oncologica e toracica: posti letto che passano da 26 a 46, più interventi e meno pressione sul Pronto soccorso. Un passo avanti per la nostra sanità. #Abruzzo #Sanità - X Vai su X
Asl 2. Robot chirurgico per protesi ortopediche in arrivo al SS. Annunziata di Chieti - A darne annuncio Vincenzo Salini, professore ordinario dell’Università di Chieti e direttore del Dipartimento ... quotidianosanita.it scrive
Diocesi: Chieti, venerdì 17 e sabato 18 marzo la “24 ore per il Signore” in 10 chiese. Celebrazione presieduta da mons. Forte nella parrocchia SS. Trinità - “Le porte aperte delle chiese sono il simbolo dell’amore misericordioso di Dio che accoglie tutti”. Come scrive agensir.it