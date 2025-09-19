Chiellini Juve il dirigente bianconero tra gli speaker di Social Football Summit | tutti i dettagli dell’evento in programma allo Stadium
Chiellini Juve, l’ex difensore bianconero tra i protagonisti dell’evento Social Football Summit in programma il prossimo novembre all’Allianz Stadium. Dal campo alla cattedra. Giorgio Chiellini, leggendario ex capitano della Juventus e oggi dirigente del club, continua il suo percorso di crescita professionale post-carriera. L’ex difensore sarà infatti uno dei protagonisti più attesi dell’edizione 2025 del Social Football Summit, l’evento internazionale di riferimento in Italia per la football industry. Un palcoscenico prestigioso che certifica il suo nuovo status di figura manageriale di spicco nel panorama calcistico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: chiellini - juve
Novità Chiellini, la decisione ufficiale spiazza tutti: cosa succede con la Juve
Mercato Juve, nelle scorse ore summit in Florida tra Comolli, Chiellini, Scanavino e Tudor: da David a Sancho, definite le strategie
Capello: "Juve, tieniti stretto Yildiz. E Chiellini trovi sul mercato... un altro Chiellini"
#Chiellini: "La Juve in Champions? Nei miei sogni è giusto pensare in grande" - X Vai su X
Juventus-Borussia Dortmund, Chiellini a Sky: "Tudor dopo l'Inter si è arrabbiato tanto. Obiettivo? Passare i playoff" Vai su Facebook
Chiellini: “Bremer più forte di me. Vlahovic? Io l’avrei chiesto a voi…”; Chiellini dirigente della Juventus, svelato il nuovo ruolo: di cosa si occuperà dal 2025; Giorgio Chiellini diventa Director of Football Strategy: di cosa si occuperà.
La Juventus fa sul serio: Chiellini “senza limiti”, l’annuncio a sorpresa - La Juventus fa sul serio in Champions League: c'è l'annuncio speciale della dirigenza bianconera in vista del debutto ... Scrive calciomercato.it
Chiellini: «Ecco il nostro obiettivo in Champions. Tudor si è arrabbiato dopo Juve-Inter» - Le parole del dirigente bianconero Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky nel pre- Segnala calcionews24.com