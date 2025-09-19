Chiellini Juve il dirigente bianconero tra gli speaker di Social Football Summit | tutti i dettagli dell’evento in programma allo Stadium

Chiellini Juve, l’ex difensore bianconero tra i protagonisti dellevento Social Football Summit in programma il prossimo novembre all’Allianz Stadium. Dal campo alla cattedra.  Giorgio Chiellini, leggendario ex capitano della  Juventus  e oggi dirigente del club, continua il suo percorso di crescita professionale post-carriera. L’ex difensore sarà infatti uno dei protagonisti più attesi dell’edizione 2025 del  Social Football Summit, l’evento internazionale di riferimento in  Italia  per la football industry. Un palcoscenico prestigioso che certifica il suo nuovo status di figura manageriale di spicco nel panorama calcistico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

