Chiediamo il cessate il fuoco in Palestina è in atto un genocidio | manifestazione in piazza Ordelaffi

Tante persone si sono ritrovate in piazza assieme alla Cgil e a Mani Rosse Antirazziste al 19esimo sit in in piazza Ordelaffi per ribadire che non c’è più tempo, servono azioni concrete per fermare il genocidio in atto a Gaza. In molti, anche nel territorio Forlì Cesena, hanno risposto alla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it