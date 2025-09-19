Chicago Fire perde Jesse Spencer | emozioni a non finire nella serie

l’addio di Jesse Spencer da chicago fire: un cambiamento significativo nel cast. La recente uscita di Jesse Spencer dalla serie televisiva Chicago Fire rappresenta un momento di svolta per la produzione. La decisione di lasciare il ruolo di Matthew Casey, annunciata nell’ottobre 2021, ha suscitato grande attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori, in quanto Spencer era uno dei membri fondatori del cast fin dai primi episodi. La sua partenza ha comportato una serie di riflessioni sul futuro della serie e sulla dinamica del gruppo. carriera e ruolo di jesse spencer in chicago fire. Prima di approdare a Chicago Fire, Jesse Spencer aveva esordito interpretando il personaggio di Billy Kennedy nella soap opera australiana Neighbours. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

