Chicago Fire | l’uscita di Jesse Spencer dalla serie suscita emozioni
L’uscita di Jesse Spencer da Chicago Fire cambia le carte in tavola e uno dei protagonisti della serie rivela nuovi dettagli commoventi. Nell’ottobre 2021 è stato annunciato che Spencer avrebbe lasciato il franchise One Chicago della NBC nei panni di Matthew Casey. Si è trattato di un cambiamento significativo per la serie poliziesca, dato che Spencer era uno dei membri del cast originale apparso nel primissimo episodio. Spencer, che ha debuttato nel ruolo di Billy Kennedy nella soap opera australiana Neighbours, è poi tornato in Chicago Fire come guest star. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: chicago - fire
Chicago fire star si sposa con incertezze sul futuro della serie NBC
Chicago Fire perde un altro membro importante della caserma 51 prima dell’inizio della stagione 14
Chicago Fire stagione 14: il rispetto per un personaggio sottovalutato
, : Dopo l’esperienza oltreoceano con i Chicago Fire II, dove ha chiuso con 10 gol e 10 assist nella MLS Next Pro, Claudio Cassano è pronto a tornare pr - facebook.com Vai su Facebook
Jesse Spencer lascia Chicago Fire dopo 200 episodi - Settimana di grandi traguardi per Wolf Entertainment: Chicago Fire ha raggiunto i 200 episodi ieri, mentre questa sera sarà la volta del 500° per Law and Order SVU. daninseries.it scrive
Chicago Fire, Jesse Spencer lascia la serie tv - La serie tv, arrivata al suo 200esimo episodio (decima stagione) perde uno dei protagonisti: Jesse ... Da tvserial.it