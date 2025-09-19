Chicago Fire | l’uscita di Jesse Spencer dalla serie suscita emozioni

L’uscita di Jesse Spencer da Chicago Fire cambia le carte in tavola e uno dei protagonisti della serie rivela nuovi dettagli commoventi. Nell’ottobre 2021 è stato annunciato che Spencer avrebbe lasciato il franchise One Chicago della NBC nei panni di Matthew Casey. Si è trattato di un cambiamento significativo per la serie poliziesca, dato che Spencer era uno dei membri del cast originale apparso nel primissimo episodio. Spencer, che ha debuttato nel ruolo di Billy Kennedy nella soap opera australiana Neighbours, è poi tornato in Chicago Fire come guest star. 🔗 Leggi su Cinefilos.it