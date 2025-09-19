Chiariello | Napoli remissivo? No contro il City è stata una commedia in tre atti
"> «Non mi sta bene sentire dei soloni dire che il Napoli è stato remissivo e che in Europa serve più coraggio». Parte così l’editoriale di Umberto Chiariello andato in onda questa mattina su Radio Crc all’indomani della sfida di Champions contro il Manchester City. Per il giornalista, la partita si può leggere come «una commedia in tre atti»: Primo atto: i venti minuti iniziali, con un Napoli capace di rispondere colpo su colpo e di sfiorare il vantaggio con Beukema, fermato solo da Donnarumma. «Prendere il City altissimo sarebbe stato folle – spiega Chiariello – ma in parità numerica gli azzurri se la sono giocata». 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: chiariello - napoli
Calciomercato Napoli, Chiariello: “E’ troppo anche per i sogni”
Chiariello svela il mercato del Napoli: “Cinque colpi già fatti, ora sprint per Lucca e Juanlu”
Chiariello: “Mercato Napoli? Ora dipende da Raspadori”
Chiariello prende a muso duro alcuni tifosi del Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Il dott. Chiariello anticipa cosa farà in caso di gol di #Lucca contro il #Pisa #SscNapoli #Lucca - X Vai su X