«Non mi sta bene sentire dei soloni dire che il Napoli è stato remissivo e che in Europa serve più coraggio». Parte così l'editoriale di Umberto Chiariello andato in onda questa mattina su Radio Crc all'indomani della sfida di Champions contro il Manchester City. Per il giornalista, la partita si può leggere come «una commedia in tre atti»: Primo atto: i venti minuti iniziali, con un Napoli capace di rispondere colpo su colpo e di sfiorare il vantaggio con Beukema, fermato solo da Donnarumma. «Prendere il City altissimo sarebbe stato folle – spiega Chiariello – ma in parità numerica gli azzurri se la sono giocata».

Napolipiu.com - Chiariello: «Napoli remissivo? No, contro il City è stata una commedia in tre atti»