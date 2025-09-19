Chiara Ferragni la strategia per salvare il brand | Ogni riferimento è puramente casuale
Dopo un’estate intensa, vissuta tra novità personali, Chiara Ferragni torna al centro della scena. Questa volta però non è la sua vita privata a far discutere, ma una novità legata al suo brand. L’imprenditrice digitale ha regalato ai fan una collezione da vera romantica: una serie di capi che raccontano l’amore dal punto di vista di chi i sentimenti li vive a tuttotondo, momenti di dolore compresi. Per annunciarne l’uscita, Chiara ha condiviso sui social un post in cui racconta l’idea alla base della capsule, tenendo a sottolineare che non c’è alcuna correlazione con persone e situazioni realmente accadute. 🔗 Leggi su Dilei.it
