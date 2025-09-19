Fedez risponde sulla possibilità di riconciliazione con Chiara Ferragni. Durante un’intervista radiofonica, Fedez ha affrontato uno dei temi più discussi degli ultimi tempi: la relazione con l’ex moglie Chiara Ferragni. La conversazione si è concentrata sulla domanda se ci siano possibilità di un riavvicinamento tra i due, suscitando grande attenzione e curiosità tra il pubblico. Le dichiarazioni del rapper sulla relazione passata. Nel corso della puntata di La Zanzara, condotta da Giuseppe Cruciani, il giornalista ha aperto un dialogo diretto con Fedez sul suo matrimonio ormai concluso. Durante la trasmissione, Cruciani ha fatto notare che proprio in sede era presente Chiara Ferragni, arrivata per altri impegni lavorativi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Chiara ferragni, fedez e la verità sulla loro relazione