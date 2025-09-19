chiara ferragni a pagare il pandoro gate sono principalmente i suoi dipendenti

E così, ci siamo. Dopo anni di sfarzo, feste memorabili, figli super-style, vacanze in posti da fiaba, Chiara Ferragni entra definitivamente nel cono d’ombra. Un abisso aperto con il Pandoro-gate: vale a dire la falsa pubblicità che spingeva i consumatori di Natale ad acquistare i panettoni Balocco ad un prezzo maggiorato perché una parte del ricavato sarebbe andato in beneficenza. In realtà era tutto falso perché la Ferragni, in base al contratto, incassava e basta. Peccato che ora a pagare il conto saranno i dipendenti. I numeri del crollo. Nel 2023, quando lo scandalo esplose come un fuoco d’artificio, il gruppo che faceva capo alla Fenice (la cassaforte della Ferragni) contava 27 dipendenti. 🔗 Leggi su Panorama.it

