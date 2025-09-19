Chiara Ferragni 3 dipendenti su 4 mandati a casa | L’amministratore chiamato a tamponare le perdite ha usato le forbici per tagliare le spese

La società di Chiara Ferragni ha lasciato a casa tre dipendenti su quattro, passando dai ventisette di fine 2023 – dunque prima che scoppiasse il “ Pandoro gate ” – agli attuali sei. A rivelarlo è Franco Bechis su Open, che spiega quanto contenuto nel fascicolo dei conti aggiornati depositato in camera di commercio. “L’amministratore chiamato a tamponare le perdite societarie, Claudio Calabi, spiega come ha usato le forbici per contenere le spese visto che il fatturato si è disintegrato e cita la ‘riduzione del personale dipendente, attualmente composto da n. 6 dipendenti’”. Insomma, è quello che il giornalista definisce un “taglio draconiano”, con una riduzione complessiva del 78% degli organici della società. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni, 3 dipendenti su 4 mandati a casa: “L’amministratore chiamato a tamponare le perdite ha usato le forbici per tagliare le spese”

