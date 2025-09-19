Chianni | inaugurate l' area a verde attrezzata e la nuova illuminazione del campo sportivo
Inaugurate nei giorni scorsi a Chianni l'area a verde attrezzata e la nuova illuminazione del campo sportivo alla presenza del sindaco Giacomo Tarrini e delle autorità istituzionali della Regione Toscana. “Il progetto ammonta a circa 315.000 € e ha riguardato la riqualificazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: chianni - inaugurate
Chianni: inaugurate l'area a verde attrezzata e la nuova illuminazione del campo sportivo.
Verde pubblico che si trasforma in aree per il fitness - Sono state inaugurate nei giorni scorsi, tre nuove aree fitness nelle tre località del Comune di Fiscaglia, con le tradizionali cerimonie del taglio del nastro che si sono susseguite a Massa Fiscaglia ... ilrestodelcarlino.it scrive