Chianciano Stefano Massini in scena con l’Alfabeto delle emozioni

Chianciano Terme (Siena), 19 settembre 2025 - Il percorso di Valdichiana 2025 Capitale Toscana della Cultura prosegue con una giornata speciale che unisce teatro, cultura e linguaggio. Sabato 27 settembre, al Palamontepaschi di Chianciano Terme, il programma propone una giornata di incontri e approfondimenti culturali che si concluderanno con lo spettacolo Alfabeto delle emozioni di e con Stefano Massini, scrittore e autore tra le voci più autorevoli e riconosciute della scena culturale internazionale. La giornata sarà un’occasione di confronto tra generazioni, istituzioni, operatori culturali e comunità locali, incentrata su un dialogo aperto pensato per lasciare al territorio un’eredità culturale condivisa da tutti i 10 Comuni della Valdichiana Senese che possa fare da base per continuare in una progettualità di area. 🔗 Leggi su Lanazione.it
