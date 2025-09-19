Chiacchia si dimette da vicesindaco di Scafa | Un atto d' amore Attacca l' opposizione | Consiliatura finita
“Un passo indietro per il bene di Scafa”. Ha titolato così la nota con cui Gianni Chiacchia, che è anche consigliere provinciale Pd, ha annunciato le sue dimissioni da vicesindaco di Scafa e dunque da vice del sindaco Giordano Di Fiore. Chiacchia parla di “distanza crescente” percepita “dagli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
