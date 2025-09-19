Chi sono le vittime dell’esplosione all’Ecopartenope di Marcianise | choc e rabbia
L’amministratore Pasquale De Vita, Ciro Minopoli e Antonio Diodato le vittime dell’incidente sul lavoro. Sono Ciro Minopoli, Antonio Diodato e Pasquale De Vita, quest’ultimo amministratore unico dell’azienda Ecopartenope, le tre vittime dell’esplosione avvenuta in una ditta che tratta rifiuti speciali a Marcianise. Una deflagrazione potente, improvvisa, sorda. È con questo boato che si è consumata la tragedia in provincia di Caserta, dove tre uomini — il titolare della ditta Ecopartenope, un rappresentante per la sicurezza e un operaio — sono morti nel primo pomeriggio mentre lavoravano a un silos di oli esausti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Altri due lavoratori sono rimasti lievemente feriti. Le tre vittime lavoravano a un capannone aziendale quando sono stati sbalzati in aria per diversi metri Vai su Facebook
Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano, ci sono vittime #marcianise #caserta #19settembre - X Vai su X
