Chi sono i tre morti nell'esplosione a Marcianise | l'amministratore unico dell'azienda e due operai

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le tre vittime della violenta esplosione in un'azienda di rifiuti a Marcianise sono l'amministratore unico Pasquale de Vita e i due operai Ciro Minopoli, Antonio Diodato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano: tre morti e un disperso; Esplosione in azienda rifiuti nel Casertano: 3 morti. Operai sbalzati per diversi metri; Esplosione in azienda rifiuti del Casertano, morti due operai e il titolare.

