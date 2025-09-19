Nella lunga storia del Premio Nobel, istituito nel 1901, solo in pochissimi casi i vincitori hanno rifiutato l’onorificenza. Un gesto raro, che ha sempre avuto motivazioni politiche, ideologiche o di forte pressione esterna. Il caso forse più noto è quello di Jean-Paul Sartre, insignito del Nobel per la Letteratura nel 1964. Il filosofo francese rifiutò il riconoscimento coerentemente con la sua posizione: non aveva mai accettato premi o onorificenze ufficiali, convinto che lo scrittore dovesse rimanere libero da istituzioni e autorità. La sua decisione fu quindi un atto di indipendenza intellettuale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chi ha rifiutato il Premio Nobel?