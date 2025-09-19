Chi farà la cronometro Elite ai Mondiali di ciclismo per l’Italia? Assente Filippo Ganna

Manca sempre meno all’inizio dei Campionati Mondiali di ciclismo su strada 2025. Quest’anno la rassegna iridata si svolgerà per la prima volta in terra africana, più precisamente in Ruanda nella settimana dal 21 al 28 settembre. I primi titoli verranno assegnati già nella giornata di domenica, con in programma le cronometro Elite maschili e femminili. Sarà una prova contro le lancette molto dura quella che i corridori affronteranno nei pressi di Kigali. 40,6 chilometri totali e varie salite impegnative, di cui l’ultima (Côte de Kimihurura) interamente in pavé. Tracciato quindi non adatto agli specialisti puri che potrà riservare diverse sorprese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi farà la cronometro Elite ai Mondiali di ciclismo per l’Italia? Assente Filippo Ganna

