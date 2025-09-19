È proprio vero che il business non dorme mai e c'è chi è sempre pronto a fiutare l'affare più conveniente per guadagnare e ottenere visibilità. Così, negli ultimi mesi, la Palestina e la guerra a Gaza sono diventati un tema centrale per libri, eventi, conferenze, spettacoli teatrali che, uniti all'odio verso il governo e alla destra, hanno portato nelle tasche di giornalisti, opinionisti e attivisti lauti incassi. A testimonianza del clima sempre più teso dopo l'omicidio di Charlie Kirk, ieri è stata rafforzata la scorta alla premier Giorgia Meloni e ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani ed è stato proprio il ministro degli Esteri a invitare "tutti ad abbassare i toni". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi fa affari con l'odio