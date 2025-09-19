Chi era Maurizio Rebuzzini il fotografo trovato in fin di vita nel suo studio a Milano | si indaga per omicidio

Maurizio Rebuzzini è il giornalista e professore emerito di fotografia all'università Cattolica di Milano che è deceduto dopo essere stato trovato in arresto cardiaco nello studio dove lavorava a pochi passi dalla stazione Centrale. Ancora da chiarirsi le circostanze della morte perché al momento del ritrovamento l'uomo presentava alcuni lividi sul collo e nel luogo dove è stato trovato c'erano alcune tracce di sangue. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato esanime nel suo studio: tracce di sangue e segni di strangolamento

Maurizio Rebuzzini, fotografo e ex docente universitario, trovato morto con segni di strangolamento: sospetto omicidio

Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato esanime nel suo studio: morto in ospedale. Segni di strangolamento

