Chi era Giuseppe Maggio il poliziotto di Ladispoli morto a 28 anni in un incidente con la moto

Due comunità, quelle di Nicosia e di Ladispoli, unite dal dolore per la scomparsa di Giuseppe Maggio. L'agente 28enne della polstrada è morto in un incidente con la moto nell'Ennese. Domani funerali e lutto cittadino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente stradale nell’Ennese, poliziotto perde la vita - Tragedia a Nicosia per la morte di un 28enne, Giuseppe Maggio, agente di polizia, vittima di un drammatico incidente stradale. Si legge su vivienna.it