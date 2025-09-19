Chi era Giovanna Modugno intrappolata e uccisa da un incendio nella sua casa a Milano

Giovanna Modugno è la donna di 59 anni che questa mattina ha perso la vita a causa di un incendio che è divampato nel suo appartamento in via Forze Armate a Milano. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, il rogo si sarebbe originato in camera da letto dove sono stati rinvenuti alcuni mozziconi di sigaretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi era Giovanna Modugno, la donna rimasta intrappolata e uccisa da un incendio nella sua casa a Milano.

