Chi è Nicolò Tresoldi in gol all'esordio in Champions | il bomber che l'Italia si è fatta scippare

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Classe 2004, di origini sarde, cresciuto calcisticamente all'Hannover: Nicolò Tresoldi è stato acquistato dal Bruges che lo ha fatto esordire in Champions, venendo ripagato nel migliore dei modi. Anche se la FIFA ha cambiato recentemente le regole per i giocatori dal doppio passaporto, oramai per vederlo in Azzurro sembra essere troppo tardi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: nicol - tresoldi

Nicolò Tresoldi, gol al debutto in Champions da standing ovation. Chi &#232; il talento del Bruges: la doppia nazionalità, il papà calciatore, la fede milanista e le non ... - Non ha mai giocato in una squadra italiana, ma in Germania e Belgio sanno benissimo come gioca e segna l’attaccante Nicolò Tresoldi, 21 anni compiuti il 20 agosto scorso, che ieri sera (mercoledì 27 ... Come scrive ilmessaggero.it

Le origini bergamasche e i gol a raffica: in Germania brilla l’italiano Tresoldi - A differenza di altri centri, specialmente nel sud del paese, nella capitale della Bassa Sassonia la ... bergamonews.it scrive

