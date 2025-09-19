Chi è la persona che ha vinto più Nobel?

Nella storia del Premio Nobel, dal 1901 a oggi, solo quattro persone sono riuscite a conquistare due volte il riconoscimento più prestigioso al mondo. Si tratta di casi eccezionali, frutto di scoperte scientifiche rivoluzionarie o di un impegno civile senza precedenti. La figura più celebre è senza dubbio Marie Curie, pioniera della fisica e della chimica. Nel 1903 ricevette il Nobel per la Fisica, condiviso con il marito Pierre e Henri Becquerel, per gli studi sulla radioattività. Otto anni più tardi, nel 1911, le fu attribuito anche il Nobel per la Chimica grazie all’isolamento di due nuovi elementi, il polonio e il radio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

