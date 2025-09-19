È stata una finale che ha regalato grandissime soddisfazioni all’Italia quella del salto in triplo ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025. Andrea Dallavalle ha infatti conquistato una medaglia d’argento con un super 17.64, dietro solo a un super Pedro Pichardo, che ha vinto l’oro in 17.91. E proprio l’atleta portoghese – campione del mondo – ha avuto una discussione a fine gara con Andy Diaz, altro italiano in gara, sul quale c’erano tantissime aspettative, che ha deluso andando distante dal podio e fermandosi a 17.19. Galvanizzato dall’ultimo salto che è valso l’oro, Pichardo – dopo il 17.91 – ha esultato davanti alla telecamera urlando un significativo “quindi, chi è il migliore?”, con Diaz che si è risentito, facendogli capire che lo aspetta quando starà bene, per sfidarlo nuovamente “ad armi pari”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Chi è il migliore?”, “Voglio un’altra sfida ad armi pari”: lite tra Pichardo e Diaz durante la finale mondiale