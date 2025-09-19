Chi è Erika Kirk la donna che ha preso il posto del marito assassinato alla guida di Turning Point USA?
Erika Kirk è stata nominata CEO di Turning Point USA, l’organizzazione giovanile conservatrice fondata e guidata dal marito, Charlie Kirk, fino al suo assassinio la settimana scorsa. La notizia, annunciata giovedì, ha scosso il panorama politico americano, generando un misto di commozione e sorpresa. Oltre al ruolo di CEO, poi, la vedova presiederà anche il consiglio di amministrazione del gruppo. Secondo una dichiarazione del consiglio, infatti, Charlie Kirk aveva espresso il desiderio che fosse la moglie a succedergli in caso di morte. Il voto, dunque, è stato unanime, a conferma della stima e della fiducia riposte in Erika. 🔗 Leggi su Cultweb.it
