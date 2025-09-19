Chi è Candace Owens la biografia dell' erede di Charlie Kirk

Trentasei anni, youtuber e attivista di estrema destra, Candace Owens è uno dei nomi più 'caldi' in questo delicato momento della politica americana. 🔗 Leggi su Wired.it

Causa dei coniugi Macron contro Candace Owens. L’influencer sostiene che Brigitte sia un uomo

«Brigitte era un uomo»: i Macron portano in tribunale l’influencer Candace Owens

I coniugi Macron querelano Candace Owens per la falsa teoria secondo cui Brigitte “era un uomo”

232 candace owens biografiaChi &#232; Candace Owens, l'erede di Kirk diventata famosa per aver reso mainstream il cospirazionismo - Un nome continua a tornare insistentemente nelle cronache in ore particolarmente complicate per la politica statunitense: Candace Owens, 36enne youtuber e attivista di estrema destra. Segnala wired.it

Chi &#232; Candace Owens e perché i Macron hanno fatto causa all'influencer americana - Candace Owens è una delle voci più influenti e controverse del panorama conservatore statunitense. Da tag24.it

