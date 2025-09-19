Chi è Andrea Dallavalle | il talento gli infortuni e il capolavoro d’argento

Bologna, 19 settembre 2025 – Un urlo di gioia e liberazione si sente uscire dallo Stadio Nazionale di Tokyo. Al sesto tentativo, l’ultimo disponibile, Andrea Dallavalle ha frantumato il suo record personale: 17,64 nel salto triplo ai Mondiali di Atletica 2025 che si disputano nella capitale giapponese. Di gioia, perché è una medaglia quasi sicura, ma anche di liberazione dopo anni difficili costellati da problemi fisici. Dopo i due nulli dell’algerino Triki e del cubano Martinez, ha dovuto aspettare solo il salto di Pedro Pichardo per conoscere il metallo della sua medaglia. Il portoghese, già argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e oro ai mondiali di Eugene 2022, ha sbaragliato la concorrenza, saltando 17,91 e mettendosi al collo meritatamente la medaglia dal pezzo più pregiato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

