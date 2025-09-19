Che Andrea Dallavalle fosse un validissimo atleta e che disponesse di un talento non completamente espresso era chiaro a tutti, che potesse essere un outsider ai Mondiali 2025 di atletica era acclarato, ma non era semplice immaginarselo a un passo dal trionfo nel salto triplo. Il perentorio balzo da 17.64 metri, piazzato all’ultimo tentativo, lo ha portato in testa alla gara e ha fatto sognare il grande exploit: da quarto a primo, prima di subire il sorpasso da parte di un fenomeno come il portoghese Pedro Pichardo (spaziale 17.91). L’argento che il piacentino di Gossolengo si è messo al collo sulla pedana di Tokyo, dove quattro anni fa fu nono alle Olimpiadi, risplende più che mai e ha tra l’altro permesso all’Italia di raggiungere il record di medaglie in una rassegna iridata (sei, come a Göteborg 1995). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è Andrea Dallavalle, il nuovo campione del salto triplo: cancellata la beffa del 2022