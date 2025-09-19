Chi al posto di Dybala? La Roma prepara la sorpresa contro la Lazio
L’infortunio di Paulo Dybala contro il Torino lascia un vuoto importante e che Gasperini dovrà colmare in vista del Derby contro la Lazio. I giallorossi, infatti, dovranno essere bravi a digerire il boccone amaro del Toro per ripartire e dare tutto nella sfida contro gli eterni rivali biancocelesti. Certo è che non sarà semplice, soprattutto perché a mancare è un giocatore fondamentale come la Joya. Ma allora la domanda sorge spontanea: “Chi scenderà in campo dal 1? di gioco al posto dell’argentino?”. Le possibili soluzioni. Le opzioni sulle quali Gasperini può contare sono diverse. Con Bailey ancora fuori dai giochi, la Roma potrebbe puntare su un usato sicuro come El Shaarawy che, però, negli ultimi anni ha sempre dimostrato di essere maggiormente incisivo a partita in corso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Derby, chi gioca al posto di Dybala? Le opzioni di Gasperini
