Dopo la sconfitta negli finale degli US Open contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner riparte dall’ATP 500 di Pechino. Non ci sarà però un nuovo scontro tra l’altoatesino e lo spagnolo, visto che quest’ultimo sarà impegnato nel torneo di Tokyo. Il torneo di Pechino rappresenta per Sinner la prima tappa di un intenso finale di stagione, dove l’obiettivo dichiarato sono le ATP Finals di Torino. Sarà, invece, difficile vederlo alle finali di Coppa Davis con la maglia azzurra. A Pechino Sinner sarà la testa di serie numero uno, mentre la due sarà Alexander Zverev, con il tedesco che dunque diventa il principale avversario dell’altoatesino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi affronterà Sinner nell’ATP di Pechino? Chi sperare e chi evitare: ai quarti lo scoglio principale?