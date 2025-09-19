Dal 19 al 22 settembre, Bra torna ad essere la capitale mondiale del formaggio a latte crudo con la 15ª edizione di Cheese 2025, il grande evento organizzato da Slow Food e dalla Città di Bra, con il supporto della Regione Piemonte. Il tema di quest’anno, “C’è un mondo intorno”, invita a riflettere sul valore ambientale, sociale, culturale ed economico che ruota attorno alla produzione casearia artigianale. I temi centrali: biodiversità, mestieri antichi e rigenerazione delle aree interne Cheese 2025 non è solo una fiera gastronomica, ma un vero e proprio laboratorio di idee e pratiche sostenibili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Cheese 2025: Bra celebra il mondo del formaggio e Bergamo porta la sua voce