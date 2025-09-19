Gli azzurri sono stati assoluti protagonisti nella sessione di calciomercato estiva, anche in uscita. E ora uno degli esuberi, potrebbe far rimpiangere la scelta dei campioni d’Italia. È stato sicuramente tra i mercati estivi più caldi degli ultimi anni in casa Napoli. Tanti arrivi, tanti volti nuovi, ma anche ritrovi e addii di un certo livello. In generale è stata una sessione che ha infuocato un po’ tutte le società della nostra Serie A, anche le cosiddette “piccole”. Dalle neo-promesse alle ormai veterane, tutte hanno fatto importanti movimenti di mercato. La Cremonese ha cambiato praticamente tutta la squadra; il Sassuolo ha “acquistato”, trattenendo i suoi calciatori migliori; il Pisa ha stravolto il giusto un collettivo già consolidato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Che rimpianto per il Napoli: l'ha svenduto, ora va a Milano per tanti soldi