Che cos’è la scrucchiata la confettura senza zucchero fatta con l’uva

Tipica dell’Abruzzo, non è una confettura qualunque. Arricchisce dolci tradizionali come i tarallucci grazie alla sua consistenza e al suo sapore rustico. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

