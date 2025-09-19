Che cos’è la scrucchiata la confettura senza zucchero fatta con l’uva
Tipica dell’Abruzzo, non è una confettura qualunque. Arricchisce dolci tradizionali come i tarallucci grazie alla sua consistenza e al suo sapore rustico. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: scrucchiata - confettura
È tempo di preparare la “#ragnata” o “#scrucchiata”: confettura d’uva, anima dei dolci tipici abruzzesi come celli pieni, neole e sfogliatelle! https://shorturl.at/ZRruA https://shorturl.at/qpcj4 Carmelita Cianci – Terre dei Trabocchi #abruzzo #viaggioinAbru - X Vai su X
Conosci la SCRUCCHIATA ABRUZZESE? Una confettura d'uva Montepulciano, si prepara senza zucchero, grazie alla dolcezza dell'uva, ed è golosissima! Io la preparo sempre se devo preparare delle crostate, e vanno a ruba! Qui la spiegazione: https://blog. - facebook.com Vai su Facebook
