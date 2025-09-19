Charlie Kirk | l’intelligenza artificiale lo riporta in vita gli esperti sono preoccupati

Un messaggio postumo di Charlie Kirk, figura controversa del panorama politico americano, ha risuonato nelle navate di diverse chiese negli Stati Uniti, suscitando commozione e applausi. Ma non si trattava della voce di Kirk proveniente dall’aldilà, bensì di una clip generata dall’intelligenza artificiale. L’audio, originariamente apparso su TikTok grazie all’utente NioScript e segnalato da Gizmondo, riproduce un breve discorso in cui Kirk afferma di essere “ in pace ” e che la morte non è la fine, ma “ una promozione “. Diffusosi rapidamente sui social media, il messaggio ha raccolto milioni di ascolti e reazioni, tra lacrime e incredulità. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Charlie Kirk: l’intelligenza artificiale lo riporta in vita (gli esperti sono preoccupati)

