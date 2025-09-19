Charlie Kirk la moglie Erika nominata Ceo di Turning Point Usa

Erika Kirk è la nuova Ceo nonché presidente del Consiglio di amministrazione di Turning Point Usa, associazione non profit fondata nel 2012 dal defunto marito Charlie, assassinato il 10 settembre in un attentato nello Utah. Madre dei suoi due figli, la donna ha promesso di proseguirne la missione e, parlando direttamente dallo studio dell’attivista 31enne, ha confermato che il tour dei campus del prossimo autunno resterà invariato, così come il podcast e America Fest, uno degli eventi principali del gruppo in programma per dicembre. «Il suo movimento non morirà», ha precisato. «Prometto che farò di Turning Point Usa la cosa più grande che la nazione abbia visto». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Charlie Kirk, la moglie Erika nominata Ceo di Turning Point Usa

In questa notizia si parla di: charlie - kirk

Usa,ucciso attivista conservatore Charlie Kirk. Arrestato presunto killer

Utah, ucciso Charlie Kirk: giovane prodigio della destra trumpiana

Ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk. Trump: «Leggendario». Meloni: ferita la democrazia. Rilasciato il presunto killer

Omicidio di Charlie Kirk: il reportage da Phoenix, USA di Gregorio Romeo https://la7.it/piazzapulita/video/lamerica-piange-charlie-kirk-reportage-da-phoenix-18-09-2025-611101… #piazzapulita - X Vai su X

Nicola Procaccini. . È questa la #Sinistra del rispetto, del confronto e della pace? Ecco cosa è avvenuto pochi minuti fa parlando dell’omicidio di Charlie Kirk. - facebook.com Vai su Facebook

La moglie di Charlie Kirk è stata nominata capa dell’associazione fondata dal marito; Charlie Kirk e il seme dell’odio; Chi è Erika Frantzve, la moglie di Charlie Kirk: Non avete idea di cosa avete appena scatenato.

La moglie di Charlie Kirk è stata nominata capa dell’associazione fondata dal marito - Erika Kirk è stata nominata capa di Turning Point USA, l’associazione fondata dal marito Charlie Kirk, l’attivista di destra statunitense ucciso il 10 settembre in un attentato nello Utah. Scrive ilpost.it

Chi è Erika Frantzve, ex Miss Arizona e moglie di Charlie Kirk - Erika Frantzve: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull'ex miss Arizona sposata con Charlie Kirk, l'attivista ucciso nel 2025. Riporta donnaglamour.it