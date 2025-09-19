Per Marco Rizzo, Charlie Kirk è “un eroe”. “Un giovane disposto a parlare alla sua generazione va rispettato”, ha chiarito parlando con il Secolo. Per il leader di Democrazia Sovrana Popolare, che oggi è stato tra gli ospiti di Fenix, la festa di Gioventù Nazionale in corso a Roma, inoltre, il politicamente corretto è un problema “perché viene acclamato dalla gente che sostiene la balla del cambiamento climatico, tanto per fare un esempio”. Ma Donald Trump, aggiunge, “sta per smantellare il centro di comando woke in Occidente”. “La libertà di espressione un concetto rivoluzionario. Io ho litigato con i miei segretari di partito, ma non ho mai perso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Charlie Kirk è un eroe: la libertà di parola è un atto rivoluzionario. La sinistra? Non esiste più»: parla Marco Rizzo