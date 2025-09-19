Charles Leclerc non si fida | Giornata positiva ma le McLaren si sono nascoste

Charles Leclerc è soddisfatto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, la Ferrari ha vissuto uno dei venerdì migliori della propria stagione, con le SF-25 che hanno dimostrato di approcciare nel migliore dei modi al particolare lay-out del tracciato che si affaccia sul Mar Caspio. Il più veloce della FP2 è stato Lewis Hamilton in 1:41.293 con 74 millesimi di vantaggio proprio su Charles Leclerc, mentre è terzo George Russell a quasi mezzo secondo (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it

